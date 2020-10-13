Прем’єр Польщі Моравецький пішов на карантин

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пішов на карантин після контактування з особою, в якої підтверджено коронавірус.

Про це глава польського уряду повідомив у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з контактом з особою, інфікованою COVID-19, з гідно з процедурою я йду на карантин”, - зазначив Моравецький.

Він додав, що працюватиме віддалено, натомість робота уряду триватиме у штатному режимі.

Як повідомлялося, у Польщі за минулу добу зафіксовано 5068 випадків інфікування коронавірусом, померли 63 особи.

Від суботи, 10 жовтня, вся Польща перебуває в жовтій зоні. Це передбачає, зокрема, обов’язкове носіння масок у публічних місцях, зокрема і на вулиці, обмеження кількості учасників сімейних церемоній до 75 осіб, масових зібрань – до 150 осіб, у ресторанах і пабах зможе бути одна людина на 4 квадратні метри, а культурні події у закритих приміщеннях зможуть відбуватися за наповненості не більш як 25%.

Крім того, 32 повіти Польщі і шість міст перебувають у червоній зоні, де діють ще жорсткіші обмеження.

Уряд Польщі з 15 жовтня запроваджує години відвідування магазинів та аптек лише для пенсіонерів.

За даними Worldometer, у світі виявлено 38 084 317 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 086 051 летальний, одужало 28 628 813 людей.