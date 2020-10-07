Вищі чини Пентагону пішли на карантин через COVID-19

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та кілька вищих чинів Пентагону пішли на карантин після повідомлень про виявлення коронавірусу в заступника командувача Берегової охорони Чарльза Рея.

Про це повідомили в міністерстві оборони США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Нам відомо, що заступник командувача Рей отримав позитивний тест на COVID-19, а минулого тижня він зустрічався в Пентагоні з іншими вищими військовими керівниками", – заявив помічник міністра оборони США з питань зв'язків із громадськістю Джонатан Хоффман.

Він уточнив, що на зустрічі з Реєм були присутні, в тому числі, керівники інших родів військ.

"Ми проводимо додаткове відстеження контактів та вживаємо відповідних запобіжних заходів", - зазначив представник Пентагону.

З метою гарантії високого рівня безпеки, всі особи, які мали потенційний контакт з генералом Чарльзом Реєм, у тому числі голова Об'єднаного комітету начальників штабів, проходять карантин і тестування. Поки що ні в кого не виявили симптомів захворювання.

"Змін в оперативній готовності, а також у можливостях виконання завдань збройних сил США немає. Старші військові керівники можуть залишатися повністю спроможними до виконання місій та виконувати свої обов'язки з альтернативних місць дислокації", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, минулої п'ятниці стало офіційно відомо про захворювання на COVID-19 президента США і його дружини.