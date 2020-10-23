Польща побила черговий добовий COVID-рекорд

За минулу добу в Польщі зафіксовано 13 632 нових випадки інфікування коронавірусом, що є рекордним показником від початку пандемії COVID-19.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 2075, Малопольському (Краків) – 1554, Сілезькому (Катовіце) - 1305 та Куявсько-Поморському (Бидгощ) - 1207 воєводствах.

За останню добу в Польщі померли 153 пацієнти, зокрема 16 - безпосередньо від COVID-19, а 137 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 228 тисяч, більше як 4,1 тис. померли. Вилікувалися понад 105 тис. осіб.

У лікарнях Польщі перебувають 10 788 осіб, підключено до апаратів ШВЛ 851 особу.

Як повідомлялося, від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі переведено в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусу. У червоній зоні опинилися 11 з 16-ти воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.

Через різке збільшення кількості інфікованих осіб та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни створює додаткові лікарні у всіх 16-ти воєводських містах. Зокрема, у Варшаві на Національному стадіоні розгортається тимчасова лікарня на 500 місць.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 42 053 491 випадок коронавірусу, померли 1 142 744 людини.