У Польщі - новий рекорд інфікування і смертності від COVID-19

За минулу добу в Польщі зафіксовано рекордні показники інфікування і смертності від коронавірусу: 12 107 заражених осіб і 168 померлих.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) – 1579, Великопольському (Познань) – 1516, Малопольському (Краків) воєводствах – 1331.

За останню добу в Польщі померли 168 пацієнтів, зокрема 31 - безпосередньо від COVID-19, а 137 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 214 тисяч, більше як 4 тис. померли. Вилікувалися понад 102 тис. осіб.

У лікарнях Польщі перебувають 10 091 особа, підключені до апаратів ШВЛ 812 осіб.

Як повідомлялося, від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі переведено в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусу. У червоній зоні опинилися 11 з 16-ти воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.

Через різке збільшення кількості інфікованих осіб та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни створює додаткові лікарні у всіх 16-ти воєводських містах. Зокрема, у Варшаві на Національному стадіоні розгортається тимчасова лікарня на 500 місць.