У Чехії за добу майже 15 тисяч нових хворих на COVID-19

У Чехії за минулу добу виявлено 14 968 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані МОЗ Чехії.

При цьому Інститут медичної інформації та статистики (IHIS) оприлюднив модельовану ситуацію, згідно з якою за нинішніх темпів поширення коронавірусу у другий тиждень листопада в країні буде 330 тисяч інфікованих.

Зараз у Чехії понад 124 тисячі активних хворих. Загалом з початку пандемії зафіксовано майже 209 тисяч випадків коронавірусу. Померли з 1 березня 1739 людей, з них 253 – лише на цьому тижні.

Прем’єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що локальні карантинні заходи не працюють, тому із 21 жовтня в країні посилили обмеження. Зокрема, відкритими залишаються лише продуктові магазини, аптеки та магазини першої необхідності; роботодавцям рекомендовано перевести співробітників на віддалену форму роботи; громадянам дозволено залишати домівки лише з поважної причини.

Чеські лабораторії проводять цього тижня понад 40 тисяч тестів щодня, при цьому майже третина з них виявляються позитивними.

Читайте також: В ЄС скликають саміт щодо коронавірусу

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 жовтня з початку пандемії підтверджено майже 41,5 мільйонів випадків COVID-19. У багатьох країнах світу епідеміологічна ситуація восени стала погіршуватися.