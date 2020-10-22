У Німеччині – сплеск COVID-19: майже 11,3 тисячі випадків за добу

Кількість нових випадків коронавірусу протягом доби в Німеччині знову різко зросла і сягнула 11 287, вперше подолавши 10-тисячну позначку.

Про це повідомив у четвер, 22 жовтня, директор Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ситуація є дуже-дуже серйозною. Ми не знаємо, як вірус поширюватиметься далі. Але ми можемо це уповільнити», - сказав професор.

Він припускає, що в деяких регіонах країни ближчим часом може відбуватися неконтрольоване поширення інфекції. Майже третина всіх районів і міст звітують про те, що кількість нових заражень на 100 тисяч жителів за тиждень перевищує поріг 50 і навіть 100.

За словами Вілера, за останні сім днів було зафіксовано втричі більше випадків нових інфікувань, ніж ще два тижні тому. До цього рекордом одного дня був показник у 7 830 випадків, минулої суботи.

На відміну від весни зараз вірус вражає більше молодих людей, отже, перебіг хвороби в загальному є більш м’яким, ніж пів року тому, сказав Вілер. Втім, поступово збільшується і кількість випадків заражень в категорії людей понад 60 років, тому слід виходити з того, що смертність буде зростати, додав експерт.

Із понад 1 млн тестів, які робляться в країні щотижня, наразі позитивними є майже 3%.

За даними Інституту Коха, з початку пандемії в ФРН були заражені щонайменше 392 049 людей. Кількість смертей у зв'язку коронавірусною інфекцією становить 9905 осіб.

Вілер вчергове заявив, що основним шляхом передачі хвороби є приватні вечірки, святкування, і закликав людей обмежити до максимуму контакти.

Як повідомлялося, напередодні COVID-19 було підтверджено у міністра охорони здоров’я ФРН Єнса Шпана, першого серед членів німецького уряду. Вранці в середу, 21 жовтня, він брав участь у засіданні кабінету. Наразі всі міністри та інші учасники засідання проходять тестування.