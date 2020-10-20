МОЗ готується у найближчі тижні до 10 тисяч хворих на COVID-19 за добу

В Україні найближчими тижнями може зрости кількість заражень коронавірусом до 8-10 тисяч нових випадків на добу, тоді в державі збільшуватимуть кількість ліжок для таких хворих та розпочнуть роботу з розгортання додаткових госпіталів.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час виступу в парламенті 20 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розробили детальний план, який враховує спроможність системи охорони здоров'я і визначає алгоритм дій відповідно до 4 рівнів небезпеки... Другий рівень - заповнення ліжок фонду хворих на COVID-19 буде складати близько 70% в цілому по країні, при цьому орієнтовна щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 складає 8-10 тисяч. На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні", - сказав Степанов.

Він додав, що тоді в Україні збільшать кількість ліжок для хворих до 52 тисяч, розпочнуть роботи з розгортання госпіталів поза закладами охорони здоров’я, збільшать кількість медиків за рахунок залучення працівників інших відділень та укладення контрактів.

Водночас Степанов наголосив, що наразі Україна перебуває на першому рівні: "Щоденна кількість випадків в межах 5-7 тисяч, таке навантаження система охорони здоров'я здатна витримувати".

За словами Степанова, на третьому рівні плану МОЗ Україна опиниться, якщо кількість підтверджених випадків коронавірусу буде від 11 до 15 тисяч хворих на добу, а заповненість ліжок по країні – не менше 85%. Тоді необхідно буде вводити додатково до заходів другого рівня і жорсткий карантин, мобілізують всіх медпрацівників, працюватимуть польові шпиталі.

"Четвертий рівень – це коли ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу. Тут ми будемо вимушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", - сказав Степанов.

Міністр закликав народних депутатів переконувати людей у необхідності виконувати карантинні правила.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.