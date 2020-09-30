Фонд соцстраху вже оплатив самоізоляцію 20 тисячам українців

Станом на кінець вересня Фонд соціального страхування прийняв на оплату лікарняні листки, видані медичним працівникам у разі ізоляції від COVID-19, на суму 24,9 мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Фонду соціального страхування України.

“Станом на кінець вересня 20 тисяч застрахованих осіб, з яких 5 тисяч медиків знаходились на самоізоляції під медичним наглядом – Фонд соціального страхування України компенсував для них втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. З початку пандемії Фонд направив на такі допомоги 24,9 мільйона гривень”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за останній місяць кількість осіб, які перебували на оплачуваних за рахунок коштів Фонду лікарняних через ізоляцію від COVID-19, зросла майже вдвічі.

У ФССУ пояснюють, що стрімке збільшення чисельності застрахованих осіб, які мають покази до самоізоляції, пов’язано, зокрема, із загальним зростанням випадків захворювання на коронавірусну хворобу в Україні.

Повідомляється, що пройти оплачувану самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат від Фонду складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників.

ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем, інформують у відомстві.

Також зазначається, що допомога по тимчасовій непрацездатності через ізоляцію від коронавірусної хвороби фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням відповідної причини непрацездатності за кодом 11.

У відомстві нагадують, що на період карантину відкрити листок непрацездатності можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.