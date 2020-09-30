Фонд соцстраху вже оплатив самоізоляцію 20 тисячам українців

Фонд соцстраху вже оплатив самоізоляцію 20 тисячам українців

Укрінформ
Станом на кінець вересня Фонд соціального страхування прийняв на оплату лікарняні листки, видані медичним працівникам у разі ізоляції від COVID-19, на суму 24,9 мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Фонду соціального страхування України.

“Станом на кінець вересня 20 тисяч застрахованих осіб, з яких 5 тисяч медиків знаходились на самоізоляції під медичним наглядом – Фонд соціального страхування України компенсував для них втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. З початку пандемії Фонд направив на такі допомоги 24,9 мільйона гривень”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за останній місяць кількість осіб, які перебували на оплачуваних за рахунок коштів Фонду лікарняних через ізоляцію від COVID-19, зросла майже вдвічі.

У ФССУ пояснюють, що стрімке збільшення чисельності застрахованих осіб, які мають покази до самоізоляції, пов’язано, зокрема, із загальним зростанням випадків захворювання на коронавірусну хворобу в Україні.

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Повідомляється, що пройти оплачувану самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат від Фонду складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників.

ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем, інформують у відомстві.

Також зазначається, що допомога по тимчасовій непрацездатності через ізоляцію від коронавірусної хвороби фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням відповідної причини непрацездатності за кодом 11.

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У відомстві нагадують, що на період карантину відкрити листок непрацездатності можливо у дистанційному режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного лікаря.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.

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