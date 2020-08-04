Система соцстрахування дотована з держбюджету майже на 40% - депутатка

Фонди соцстрахування отримали дотацію з державного бюджету на 38%.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на пресконференції в Укрінформі "Підсумки роботи за рік: напрямки діяльності у 2020-2021 роках".

"Система соціального страхування дотована з державного бюджету на 38%. Це означає, що фонди соціального страхування, їх сьогодні три - Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування і Фонд страхування безробіття , дотовані на 38%. Майже 40% цих фондів - це гроші державного бюджету, кошти українських платників податків. Держава, на жаль, не контролює ці фонди, крім пенсійного, який у 2011 році перетворений у центральний орган виконавчої влади", - сказала Третьякова.

Вона зауважила, що реформа соціального страхування є одним із напрямків роботи Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Народний депутат також нагадала, що законопроєкт №2275 "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування" не був ухвалений парламентом, однак буде внесено інший, який передбачає модернізацію системи соцстрахування.

"Мною вже проведено декілька консультацій з міністром фінансів, з міністром соціальної політики. Ми будемо вносити інший конструкт модернізації системи соціального страхування", - поінформувала Третьякова.