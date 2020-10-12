Івано-Франківськ не хоче відправляти школи на канікули з 15 жовтня

Для івано-франківських школярів канікул з 15 жовтня не буде, бо катастрофічної ситуації із захворюванням на COVID-19 в місті немає.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Фейсбуці.

«Ми ухвалили рішення, що продовжуємо навчання з 15 жовтня. Звісно, ми будемо відстежувати ситуацію. Сьогодні наші показники захворювання (на COVID-19 – ред.) свідчать про те, що ми маємо 17 класів на самоізоляції із 1900 класів у школах Івано-Франківської ОТГ. Деякі класи вже повернулись до навчання після самоізоляції. Тобто, катастрофічної ситуації в місті немає. Тому з 15 жовтня наші діти йдуть до школи у звичному режимі», - повідомив Марцінків.

Він зазначив, що це відеозвернення записав після наради в облдержадміністрації, на якій обговорювали рекомендаційне рішення Міносвіти про канікули з 15 до 30 жовтня в українських школах. Також, сказав мер, своє рішення продовжити навчання він ухвалив після того, як порадився з освітянами школи №23, найбільшої в Івано-Франківську.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 жовтня до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Станом на 12 жовтня в Івано-Франківську лабораторно підтверджено 15 379 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу захворіли 182 особи. За інформацією Івано-Франківської ОДА, на Прикарпатті на коронавірусу інфекцію хворіють 58 учнів та 122 працівники освіти.

В Україні з початку епідемії зареєстровано 265 454 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.