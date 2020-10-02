Мокан каже, що ймовірність нового жорсткого карантину - низька

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан вважає низькою ймовірність запровадження знову жорсткого карантину в Україні.

Як передає Укрінформ, про це політик сказав в інтерв'ю "Українському тижню".

"Думаю, що імовірність дуже низька. Хоча насправді така опція завжди залишається, якщо ситуація набуде катастрофічних масштабів. Але забезпечити жорсткий карантин в рамках режиму надзвичайної ситуації буде вже неможливо", - сказав він.

При цьому запровадження жорстокого карантину Мокан вважає можливим за умови введення в країні правового режиму надзвичайного стану, який абсолютно не пов’язаний з місцевими виборами та "з якимись планами по їх перенесенню".

"Це не актуальний аргумент, що ситуацію з коронавірусом хтось збирається використати по місцевих виборах. Тому що насправді, якби хтось такі плани і виношував, я думаю, Верховна Рада на це ніколи б не пішла. Нагадаю, у нас вибори можна перенести тільки в окремому випадку і коронавірус сам по собі не може стати причиною. Як і не може бути причиною, якщо по всій країні введуть так звану червону зону через COVID-19. Вибори можуть бути відтерміновані тільки у випадку введення або воєнного, або надзвичайного стану в країні. А для цього потрібне голосування Верховної Ради. Тому я думаю, що це не актуальний сценарій", - пояснив представник уряду в парламенті.

За його словами, жорсткий карантин – це крайній крок, бо це досить серйозний економічний удар.

"Ми й так зараз досить складно відходимо від тої економічної кризи, яку спровокував карантин навесні. Ще один такий удар, чесно кажучи, наша країна може не витримати", - зауважив політик.

По-друге, на його переконання, українці зараз до повторного жорсткого карантину не готові.

"Бачимо наскільки збільшилися виснаження і незадоволення. Особливо на місцевому рівні. Коли органи місцевого самоврядування, міські голови чи певні партії, які не хочуть втрачати електоральні бали через невдоволення людей на місцевому рівні, виступають проти обмежень, хоча це законодавством не передбачено", - уточнив він.

За його словами, забезпечення жорсткого карантину є складним з організаційної, політичної та правової точок зору.

"Натомість розглядається варіант продовження моделі адаптивного карантину, коли максимально локалізуються ті населені пункти, де є найбільший спалах захворюваності й ця модель, на мій погляд, на сьогодні є виправданою", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.

Фото: tyzhden.ua