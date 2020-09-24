Жорсткого локдауну не буде, якщо дотримуватися карантину - Ляшко

За умови дотримання всіма українцями протиепідемічних заходів жорсткого локдауну в країні бути не повинно.

Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю «Радіо НВ», повідомляє Укрінформ.

«Тут не я повинен допускати… тут питання до всіх. закликаю ще раз - давайте дотримуватися протиепідемічних норм: носіння маски, соціальна дистанція, миємо руки. Бізнес повинен створити умови для того, щоб люди могли спокійно пересуватися, і якщо це ресторани, розміщуватися за півтора метри один від одного. За таких умов, якщо ми всі будемо дотримуватися, ніякого жорсткого локдауну не повинно бути в нашій країні», - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, за яких умов він допускає повторення повного локдауну в Україні.

Водночас він уточнив, що межею в цьому питанні є заповненість ліжок, відведених хворим на коронавірусну хворобу.

«Межа – заповненість ліжок. Коли система охорони здоров’я буде на межі колапсу, коли окрім COVID-19, у нас ще є велика кількість людей з інфарктами та інсультами, а також іншими захворюваннями, коли невідкладна допомога повинна надаватися вже зараз», - додав Ляшко.

За його словами, наразі в Україні заповненість ліжок, відведених для хворих на коронавірусну хворобу, - на межі 50%, але динаміка різниться в кожному регіоні.

Ляшко також прокоментував питання щодо можливого повернення жорсткого карантину після проведення місцевих виборів 25 жовтня: «Ніхто нікого не буде закривати, якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм і епідемію будемо контролювати».

«Я б не прив’язувався до дати будь-якої, бо на локдаун можна піти і раніше, і пізніше. Все залежить від зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Європейські країни сьогодні показують результат. Ізраїль уже пішов на жорсткий локдаун», - додав Ляшко.

Водночас він зауважив, що люди не дотримуються карантину та протиепідемічних заходів, «поки хтось із близьких не потрапляє в лікарню, особливо у реанімаційне відділення, тому що здається, що це така легка хвороба, і її легко переносять».

«Так, багато людей її легко переносять, але коли ми говоримо, що багато людей повинні носити маску, ми говоримо ще і про турботу до людей старшого похилого віку», - наголосив головний санлікар.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 вересня лабораторно підтверджено 188 106 випадків COVID-19, з них за добу – 3 372.