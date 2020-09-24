З COVID-фонду на допомогу хворим витратили близько 5 мільярдів – Ляшко

На медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу виділено 11 мільярдів гривень із Фонду боротьби з COVID-19, 5 млрд грн із них уже витрачені за призначенням.

Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю «Радіо НВ», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ковідний фонд передбачено, і передається на лікарні, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Ковідного фонду, саме на ці цілі, 11 мільярдів гривень. Витрачено зараз близько 5 мільярдів гривень», - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, чи можна сьогодні розраховувати на COVID-фонд, лікуючись у закладі охорони здоров’я від коронавірусу, оскільки є випадки, коли люди самостійно оплачують своє лікування.

Водночас він поінформував про чітку розбивку щодо сум коштів, які передаються в кожну лікарню із Фонду боротьби з COVID-19.

«З цих коштів ідуть доплати лікарям, які надають медичну допомогу,- 300%, плюс там передбачені кошти для лікарських засобів, які повинні покриватися безоплатно для людини, яка перебуває у стаціонарі», - додав головний санлікар.

Якщо ж від пацієнта з коронавірусною хворобою у лікарні вимагають кошти на лікування, Ляшко порадив звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України за номером 14-45.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 вересня лабораторно підтверджено 188 106 випадків COVID-19, з них за добу – 3 372.

На початку вересня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з Фонду боротьби з COVID-19 постановами Кабінету Міністрів МОЗ були виділені кошти в сумі 14 млрд 345 млн грн.