Близько 40% малих підприємців не готові до відновлення жорсткого карантину

Понад 40% малих підприємців не готові до відновлення жорсткого карантину у випадку другої хвилі коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати експрес-опитування Європейської бізнес-асоціації (ЕВА) серед представників малого та мікробізнесу – учасників проєкту Unlimit Ukraine.

Так, 42% опитаних відповіли, що їхній бізнес не готовий до відновлення жорсткого карантину. Ще 29% підприємців стверджують, що готові до погіршення ситуації, інші 29% - вагаються щодо своєї реакції на розвиток такого сценарію.

У випадку другої хвилі коронавірусу та, відповідно, посилення державою карантинних обмежень, більшості малих підприємців доведеться закривати бізнес або скорочувати його масштаби, а також звертатися до держави по допомогу.

В Асоціації зазначили, що в цьому контексті надзвичайно актуальним є спрощений доступ бізнесу до доступного кредитного ресурсу.

За даними опитування, 89% підприємців зверталися до державного банку, і тільки 11% – до комерційних. Серед виданих кредитів переважають невеликі суми. Зокрема, 50% ФОПів вдалося отримати до 500 тис. кредиту, 20% – від 500 тис. до 1 млн грн, 17% – від 1 млн до 3 млн і ще 13% - отримали кредит на суму понад 3 млн грн.

У ЕВА зазначають, що опитування проводилось із 31 серпня до 15 вересня 2020 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 62 підприємці – представники малого та середнього бізнесу. Unlimit Ukraine – платформа для розвитку малого та мікробізнесу, створена на базі Європейської бізнес-асоціації.