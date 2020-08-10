Бізнес не має платити нові штрафи через клієнтів без масок – ЄБА

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликає не запроваджувати нові штрафи для громадських закладів за недотримання їхніми відвідувачами маскового режиму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

У Верховній Раді України у липні 2020 року було зареєстровано законопроєкти №3890 та №3891, які, на думку фахівців ЄБА, встановлюють надмірну відповідальність бізнесу та запроваджують обтяжливі штрафи за дії відвідувачів комерційних закладів. В асоціації вважають, що норми вищезгаданих документів порушують принцип справедливості, значно обтяжують діяльність бізнесу.

Так, законопроєкт №3890 передбачає штраф для громадських закладів за невжиття заходів щодо перебування відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а також пропуск (допуск) їх у такі місця. За даними ЄБА, представники таких закладів забезпечують контроль за наявністю маски у відвідувача на вході в приміщення, проте спостерігати за дотриманням маскового режиму протягом усього часу перебування особи у приміщенні доволі складно, оскільки необхідно залучати додатковий ресурс.

При цьому, за таке порушення пропонується стягувати штраф від 3 400 грн до 5 100 грн за одного відвідувача. Втім, зазначають у ЄБА, чинне законодавство вже передбачає штраф для посадових осіб такого закладу, тож встановлення додаткового стягнення за аналогічне порушення є нелогічним та створює фінансовий тягар для бізнесу. До того ж, велика різниця в розмірах штрафу, який пропонується накладати на бізнес, і штрафу для фізичної особи, яка зняла маску (170-255 грн), створює простір для недобросовісної конкуренції. Наприклад, припускають в асоціації, з’являється ризик навмисного направлення до конкурента особи, яка зніме маску в його приміщенні.

Також, ЄБА наголошує, що під питанням залишаються повноваження представника закладу у випадку, якщо відвідувач відмовляється вдягнути маску або ж зупинитись. Якщо йдеться про фізичне затримання такого відвідувача до прибуття поліції за викликом, то виникає питання про законність таких дій суб’єкта господарювання. До того ж на практиці, стверджують представники Європейської бізнес асоціації, бувають випадки, коли поліція відмовляється виїжджати на виклики щодо відмови громадян надягти маску в торгівельному залі.

"Впровадження жорстких штрафів для бізнесу навряд чи допоможе зупинити розповсюдження вірусу, натомість це фінансово обтяжить і без того економічно постраждалий за час карантину бізнес. Варто апелювати до свідомості громадян та проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності користування засобами індивідуального захисту у громадських місцях, а не перекладати контроль та відповідальність на бізнес", – впевнена керівник напрямку FMCG Європейської Бізнес Асоціації Крістіна Лініченко.

Як повідомлялося, законопроєкти №3890 та №3891 були розроблені Міністерством юстиції; 16 липня 2020 року Кабінет Міністрів подав обидва документи до Верховної Ради, 17 липня 2020 року вони були зареєстровані.