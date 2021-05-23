Затримання Протасевича: що відомо на зараз

У неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську.

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20:27 Один із провідних європейських політиків, лідер політичної групи Європейської Народної Партії в Європейському Парламенті Манфред Вебер назвав захоплення у Мінську рейсового літака компанії Ryanair, що виконував переліт Афіни-Вільнюс, актом державного тероризму, якому не може бути жодного прощення.

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20:26 Затриманий засновник незалежного білоруського каналу Nexta Роман Протасевич писав, що перед вильотом з Афін його вистежував підозрілий чоловік.

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20:15

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що примусове приземлення у Мінську рейсового літака компанії Ryanair, що виконував переліт Афіни-Вільнюс, є абсолютно неприйнятним, і в цих умовах влада Білорусі несе повну відповідальність за безпеку літака та всіх його пасажирів.

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20:14 Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс закликав ЄС до посилення тиску на Білорусь у зв'язку з затриманням у Мінську засновника каналу Nexta Романа Протасевича.

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20:04 Німецьке Міністерство закордонних справ вимагає пояснень від білоруської сторони у зв’язку з ситуацією навколо арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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19:42 Варшава ініціює розширення програми завтрашнього саміту ЄС пунктом про введення негайних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка за “захоплення цивільного літака” у Мінську.

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19:36 У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання білоруського журналіста Романа Протасевича є черговою атака на свободу слова з боку влади, і вимагають його негайного звільнення.

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19:32 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорту Мінська рейсового літака компанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс, що було зроблено з метою затримання засновника незалежного білоруського каналу Nexta Романа Протасевича.

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19:28 Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав звільнити усіх пасажирів літака, що вимушено приземлився сьогодні у Мінську, прямуючи до Вільнюса.

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19:19 Голова Європейської народної партії, ексголова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко став загрозою для міжнародної безпеки, на тлі затримання опозиційного журналіста сьогодні.

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18:47 Литовський президент Гітанас Науседа вимагає звільнити затриманого в неділю в аеропорту Мінська колишнього головного редактора інтернет-ресурсу NEXTA Романа Протасевича і закликає міжнародне співтовариство вжити заходів.

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15:54 Білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після екстреної посадки літака у Мінську.