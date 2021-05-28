Україна закрила небо для зареєстрованих у Білорусі літаків

Кабінет Міністрів затвердив рішення щодо заборони використання із 29 травня повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

"У зв’язку з ситуацією, яка склалася 23 травня 2021 року під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни — Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів та пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом з державним підприємством «Украерорух» з урахуванням рішення Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 року було доручено встановити відповідну заборону з 00 год 00 хв 29 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

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Також Мінінфраструктури, Державіаслужба та Міністерство закордонних справ відповідно до норм міжнародного права мають вжити заходів із інформування про зазначену заборону відповідні органи Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Кабмін ухвалив рішення про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Відповідне рішення було ухвалено після того, як у неділю, 23 травня, білоруська влада примусово, за допомогою винищувачів, посадила в Мінську літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса.

На борту цього літака перебував засновник каналу Nexta Роман Протасевич, якого білоруські силовики після приземлення літака затримали.