У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести

Укрінформ
Білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після екстреної посадки літака у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.

У Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

Зазаначається, що за наказом Лукашенка білоруси підняли в небо військовий винищувач для супроводу літака. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстренної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

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У Мінську пасажирів рейсу компанії Ryanair перевірили, і заарештували відомого журналіста та блогера, засновника телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська у своєму мікроблозі у Twitter засудила затримання Протасевича і додала, що у Білорусі йому загрожує смертна кара.

Як повідомлялося, цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників засобів масової інформації зараз перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.

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