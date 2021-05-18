У Білорусі заблокували сайт TUT.BY - проти керівників відкрили справу

Сайт білоруського опозиційного порталу TUT.BY заблокований, а проти посадових осіб порталу порушено справу про особливо велике ухилення від сплати податків.

Про це повідомляється на телеграм-каналі TUT.BY, передає Укрінформ.

«На підставі повідомлення Генеральної прокуратури Міністерство інформації прийняло рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу TUT.BY та його копій», - йдеться в публікації.

Відзначається, що Генеральна прокуратура встановила численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в ряді публікацій на інтернет-ресурсі TUT.BY. У цих матеріалах міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL.

«Відповідно до ст. 38 закону про ЗМІ в засобах масової інформації на інтернет-ресурсах заборонено поширення інформації від імені організацій, які не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію», - додали в Мінінформі.

Також стало відомо, що Департаментом фінансових розслідувань Комітету державного контролю 18 травня 2021 року стосовно посадових осіб ТОВ "Тут Бай Медіа" порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 243 КК Республіки Білорусь (ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі).

Відзначається, що ТОВ "Тут Бай Медіа" у 2019 році отриманий статус резидента Парку високих технологій (ПВТ).

"За даними Департаменту фінансових розслідувань товариством була отриманий виторг, не обумовлена ​​діяльністю, дозволеною для резидентів ПВТ. Про це була поінформована державна установа" Адміністрація Парку високих технологій", - йдеться у повідомленні держконтролю.

На підставі наданих департаментом фінансових розслідувань відомостей про допущені товариством порушення наглядовою радою ПВТ 18 травня 2021 року прийнято рішення про втрату ТОВ "Тут Бай Медіа" права на податкові пільги, що надаються відповідно до декрету президента Республіки Білорусь від 22 вересня 2005 року № 12 "Про парк високих технологій".

"В результаті необґрунтованого використання ТОВ "Тут Бай Медіа" державної підтримки як резидента Парку високих технологій державі було завдано збитків в особливо великому розмірі", - наголошується в повідомленні КДК.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня співробітники білоруського Департаменту фінансових розслідувань проводять масштабні обшуки в редакціях опозиційного порталу TUT.BY і у їхніх співробітників.

Відзначається, що силовики прийшли до керівництва TUT.BY і Hoster.by. Також кілька редакторів, зокрема головний редактор, повідомили про те, що до них прийшли з ДФР.

На додаток, не відповідають на дзвінки співробітники, які були в офісі TUT.BY, зокрема редакція. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані.

Повідомляється, що співробітники ДФР прийшли і в регіональні офіси TUT.BY.