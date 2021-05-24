Євросоюз закрив небо для білоруських авіакомпаній

Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам оминати Білорусь та заборонив компаніям цієї країни польоти у повітряному просторі ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у резолюції, оприлюднений на сайті Європейської ради.

«Європейський Союз рішуче засуджує примусову посадку літака Ryanair у Мінську (Білорусь) 23 травня 2021 року, що спричинило ризик для авіабезпеки, а також затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги», - зазначається у повідомленні.

У зв'язку з цим Європейська рада:

вимагає негайного звільнення Романа Протасевича й Софії Сапеги, та гарантування для них свободи пересування;

закликає Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний прикрий інцидент;

запрошує Раду ЄС якомога швидше ухвалити додатковий перелік персон та установ на основі відповідних рамкових умов для запровадження санкцій;

закликає Раду ЄС ухвалити подальші цільові економічні санкції та запросити Високого представника ЄС і Єврокомісію без зволікання представити відповідні пропозиції;

закликає всіх авіаційних перевізників на території ЄС уникати польотів над Білоруссю;

закликає Раду ЄС ухвалити необхідні заходи для заборони перельотів у повітряному просторі ЄС білоруських авіакомпаній та заборонити доступ в аеропорти ЄС рейсів, що виконуються ними;

виявляє солідарність із Латвією після необґрунтованого висилання латвійських дипломатів.

«Європейський Союз продовжуватиме розглядати це питання», - наголошується у резолюції.

Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали засновника каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, на борту цього літака.