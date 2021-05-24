Британія відмовилася приймати рейси «Белавіа» і вимагає від своїх авіакомпаній облітати Білорусь

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, "щоб гарантувати безпеку пасажирів".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Independent.

Окрім цього, британський уряд негайно відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії "Белавіа" на виконання рейсів до Сполученого Королівства.

Раніше уряд Литви на засіданні в понеділок вирішив з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Крім того, латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, а угорська авіакомпанія Wizz Air в понеділок вже направила рейс Київ-Таллінн в обхід повітряного простору Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).