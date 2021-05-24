Авіакомпанія AirBaltic оминає Білорусь, не чекаючи офіційних заборон

Щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic (Рига-Одеса та Рига-Тбілісі) облітають Білорусь.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал Euroradio.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська 23 травня позапланово приземлився літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

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У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича, який висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів президента Білорусі в серпні минулого року.

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Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.