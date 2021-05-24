Авіакомпанія AirBaltic оминає Білорусь, не чекаючи офіційних заборон
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал Euroradio.
Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська 23 травня позапланово приземлився літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.
За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.
У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича, який висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів президента Білорусі в серпні минулого року.
Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.