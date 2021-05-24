Канада пропонує закрити небо для польотів над Білоруссю

Через незаконне затримання режимом Лукашенка Романа Протасевича, Канаді варто заборонити своїм авіакомпаніям літати над Білоруссю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у листі президентки Конгресу українців Канади Олександри Хичій, надісланому міністру закордонних справ Канади Марку Гарно.

“Це викрадення наразило на небезпеку життя понад сотні людей на борту літака. Цей вчинок режиму Лукашенко порушує більше міжнародних угод, ніж можна назвати. Це - акт державного тероризму”, - написала Хичій.

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У зв’язку із цим, вона закликала уряд Канади вжити ряд кроків, серед яких: заборонити канадським авіакомпаніям літати над Білоруссю та оголосити попередження для усіх канадців про небезпеку перебування у білоруському авіапросторі.

Хичій також закликала Канаду “працювати із союзниками у НАТО та ЄС над суттєвим посиленням санкцій проти білоруського режиму”.

“Кожен автократ й диктатор світу, в тому числі ключовий спонсор та союзник Лукашенко Володимир Путін, спостерігає, як Західні демократії реагують на нахабний державний тероризм. Якщо реакція буде неефективною, автократії та диктатури отримають додаткове заохочення чинити подібно”, - наголосила президентка КУК.

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Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.