Канада продовжила заборону на пасажирське авіасполучення з Індією та Пакистаном

Канада ще місяць не прийматиме пасажирські рейси з Індії та Пакистану через загрозу поширення нових штамів COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві сказав міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

“Ґрунтуючись на порадах експертів у галузі охорони здоров’я, з метою зменшення ризику завезення COVID-19 та його штамів 22 квітня міністерство транспорту на 30 днів заборонило прямі комерційні та приватні пасажирські перельоти з Індії та Пакистану. Сьогодні ми продовжуємо ці заходи до 21 червня”, - сказав Альгабра.

За його словами, з часу запровадження заборони минулого місяця кількість пасажирів міжнародних рейсів, які прибувають до Канади суттєво зменшилася. “Через пандемію система охорони здоров’я досі відчуває перевантаження, тож нам треба зберігати обачність”, - наголосив міністр.

Альгабра додав, що загалом кількість пасажирів, які прибувають до Канади авіаційним транспортом, від початку пандемії впала на 96% через запроваджені обмеження. Пасажиропотік на наземних пунктах перетину впав на 82%.

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Індія продовжує протистояти значному спалаху COVID-19. В середу у країні від коронавірусу померли 4529 людей, що більше, ніж у будь-якій іншій країні за весь час пандемії. У країні також щодня виявляють понад 250 тис. нових випадків інфікування.