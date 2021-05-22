Канада планує поділитися COVID-вакцинами зі світом - глава МОЗ

Щойно уряду Канади вдасться забезпечити достатній рівень вакцинування від COVID-19 власного населення, надлишкові дози будуть передані іншим країнам.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в ефірі телеканалу СВС розповіла міністр охорони здоров’я Канади Паті Хайду.

“Звісно, наш пріоритет - якомога швидше вакцинувати канадців, але ми також - великий донор COVAX, й маємо додаткові дози вакцин. Прем’єр-міністр особисто веде перемовини зі світовими лідерами стосовно того, аби все, що нам не потрібно, було повернуто в процес вакцинування й допомогло людям у світі отримати щеплення”, - сказала Хайду.

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Вона додала, що цю ідею підтримують усі члени федерального уряду Канади.

“Усі міністри, відповідальні за боротьбу із COVID-19, погоджуються, що коли ми упевнимося, що канадці мають доступ до вакцин і що у нас є достатньо доз, наш намір - поділитися цими ними зі світом”, - зауважила міністр.

Як повідомлялося, минулого року Канада законтрактувала близько 400 млн доз вакцин від COVID-19, що уп’ятеро більше, ніж необхідно для щеплення усіх жителів країни. Утім, через перебої із постачанням, досі лише близько половини канадців отримали щеплення.