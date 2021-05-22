В Канаді від коронавірусу вакцинували майже половину населення

Від початку кампанії із вакцинування від COVID-19 наприкінці минулого року, вже понад 17 млн канадців отримали бодай одну дозу щеплення.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом країни.

Так, вже 17 138 480 канадців отримали бодай одну дозу щеплення від COVID-19, що становить 45,10% від загального населення країни. При цьому повний курс із двох доз пройшло усього 1 517 214 канадців, тобто 3,99% загального населення.

Читайте також: Дві канадські провінції відмовилися від вакцин AstraZeneca

Зважаючи на те, що в Канаді від самого початку до вакцинування від COVID-19 застосовується принцип пріоритетності на основі уразливості, деякі категорії населення отримали доступ до щеплень значно раніше за інші. Так, майже 90% канадців, старших 70 років, вже отримали бодай одну дозу.

Зауважимо, що упродовж останніх тижнів темп кампанії із вакцинування населення у Канаді суттєво зріс й щодня щеплення отримує понад 350 тисяч осіб. З огляду на це багато провінцій оголосили про намір поступово послаблювати суворі обмежувальні заходи.