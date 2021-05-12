Дві канадські провінції відмовилися від вакцин AstraZeneca

Найбільш населена канадська провінція Онтаріо припинила використовувати вакцину AstraZeneca через ризик летальних побічних ефектів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу оголосив головний санітарний лікар Онтаріо Девід Вільямс.

"Починаючи від сьогодні, Онтаріо припиняє вводити першу дозу вакцини AstraZeneca", - сказав Вільямс.

За його словами, це рішення пов’язане із можливим виникненням у вакцинованих потенційно летальної протромботичної імунної тромбоцитопенії (VІІT). Також уряд Онтаріо досі вивчає доцільність введення другої дози AstraZeneca людям, які раніше були вакциновані цією COVID-вакциною.

Досі на території Онтаріо було використано понад 853 тисяч доз вакцини AstraZeneca й виявлено 8 випадків VIIT.

Провінція Альберта також оголосила про припинення використання AstraZeneca для першої дози COVID-вакцини, однак пов'язано це із вичерпанням запасу цих вакцин. "Ми робимо розсудливий хід, зберігаючи решту наявних 8 тис. доз вакцини AstraZeneca для тих, хто має протипоказання для щеплення mRNA вакциною або потребує другу дозу", - написала на своїй сторінці у мережі Твітер головний санітарний лікар Альберти Діна Хіншо.

За її словами, провінція отримує багато mRNA вакцин, тож зосередиться на їх використанні. При цьому вона наголосила, що "AstraZeneca - хороша вакцина, яка захищає від важких наслідків". "Це рішення відображає те, що ми враховуємо проблеми постачання та нові свідчення, що робитимемо й надалі", - підсумувала Хіншо.

Як повідомлялося, уже близько половини дорослого населення Канади отримало бодай одну дозу щеплення від COVID-19.