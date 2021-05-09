Канада готова обговорювати відмову від патентів на COVID-вакцини - міністр

Канада відкрита до обговорення можливої відмови від прав інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу, що може полегшити їх поширення у світі.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявила міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі.

“Канада готова обговорити пропозиції щодо відмови від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 - відповідно до Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності”, - сказала Енджі.

При цьому вона наголосила, що “уряд Канади твердо вірить у важливість захисту інтелектуальної власності та визнає важливу роль, яку промисловість зіграла в інноваціях для розробки та створення рятівних COVID-вакцин”.

“Канада разом із партнерами активно виявляла перешкоди в доступі до вакцин, багато з яких не пов’язані з правами інтелектуальної власності, приміром, обмеження ланцюга постачання”, - зазначила міністр.

Енджі додала, що Канада “залишається відданою пошуку рішення та досягненню домовленості, що прискорить глобальне виробництво вакцин і не матиме негативного впливу на громадське здоров’я”.

Як повідомлялося, 6 травня адміністрація президента США Джо Байдена підтримала відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19, аби сприяти боротьбі з пандемією.

Великі фармацевтичні компанії категорично проти цього, заявляючи, що це створить прецедент, який може поставити під загрозу майбутні інновації. Окрім того, вони запевняють, що цей крок не прискорить виробництво.

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