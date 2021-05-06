Генсек ООН вітає відмову США від захисту інтелектуальної власності на COVID-вакцини

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш вітає рішення США щодо безпрецедентної відмови від захисту інтелектуальної власності на COVID-вакцини, оскільки це сприятиме збільшенню надходжень за механізмом COVAX.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це повідомив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу у четвер.

«Генеральний секретар вітає безпрецедентну підтримку урядом Сполучених Штатів відмови від захисту інтелектуальної власності щодо вакцин проти COVID-19, про яку було оголошено вчора», - сказав Дюжаррік.

На переконання Генсека ООН, це дає виробникам вакцин можливість поділитися знаннями і технологіями, що дасть змогу ефективно розширювати місцеве виробництво вакцин й може значно збільшити поставки в рамках механізму COVAX.

При цьому, додав речник генерального секретаря ООН, слід забезпечити країни необхідними матеріалами для виробництва цих вакцин.

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Як повідомлялося, 6 травня адміністрація президента США Джо Байдена, всупереч позиції великих фармацевтичних компаній, підтримала відмову від захисту інтелектуальної власності для вакцин проти COVID-19, аби сприяти боротьбі з пандемією.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус підтримав рішення США.