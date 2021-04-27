Штати починають планувати експорт вакцини AstraZeneca

Білий дім оголосив про початок роботи над планами розподілу серед інших країн мільйонів доз COVID-вакцини AstraZeneca, виробленої у США.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає кореспондент Укрінформу.

«Адміністрація розглядає варіанти розподілу виготовленої у США вакцини AstraZeneca впродовж кількох наступних місяців»,- сказала Псакі.

Вона нагадала, що в США вже затверджені три вакцини, однак препарат від AstraZeneca не проходив відповідних процедур схвалення американськими регуляторами.

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«Перш ніж будь-які дози препарату AstraZeneca будуть відправлені зі Сполучених Штатів, Агентство контролю за медикаментами та харчовими продуктами (FDA) підтвердить, що вони відповідають вимогам якості», - пояснила Псакі.

Речниця Білого дому також зазначила, що найближчим часом адміністрація США оголосить більше деталей про плани поширення вакцин серед інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson&Johnson забезпечили виробництво у необхідних для США обсягах вакцини проти COVID-19. Останнім часом масова вакцинація охоплює в середньому 2,74 млн американців за день.

На початку вакцинації керівництво США заявило, що готове буде експортувати вакцини після того, як забезпечить ними населення країни.

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