ЄС судитиметься з AstraZeneca через невиконання COVID-контракту
Як передає Укрінформ, про це у Твіттер заявила єврокомісар з питань здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.
«Нашим пріоритетом є забезпечення поставок вакцин від COVID-19, які відбуваються для захисту здоров'я громадян Євросоюзу. Саме тому Європейська комісія вирішила спільно з усіма державами-членами почати юридичний процес проти AstraZeneca», - повідомила вона.
За її словами, кожна доза вакцини має значення, адже кожна доза вакцини рятує життя.
Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія погодила контракт на форвардні закупівлі вакцини з компанією AstraZeneca 14 серпня 2020 року, він набув чинності 27 серпня. Завдяки цьому контракту країни-члени дістали змогу закупити 300 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 100 мільйонів доз.
Ця угода передбачає також можливість для країн-членів передавати цю вакцину третім країнам із середніми або низькими доходами, або спрямовувати їх в інші країни ЄС.
У січні компанія AstraZeneca оголосила, що зможе поставити на ринок ЄС у першому кварталі меншу кількість доз вакцини, ніж це було передбачено контрактом з Єврокомісією.
Після цього Єврокомісія закликала компанію виявити «громадську та контрактну» відповідальність та поставити до країн ЄС передбачену угодою кількість вакцини.