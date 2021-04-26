ЄС судитиметься з AstraZeneca через невиконання COVID-контракту

Європейська комісія запустила судовий розгляд проти фармацевтичної британсько-шведської компанії AstraZeneca за невиконання контракту на поставки вакцини від коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це у Твіттер заявила єврокомісар з питань здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

«Нашим пріоритетом є забезпечення поставок вакцин від COVID-19, які відбуваються для захисту здоров'я громадян Євросоюзу. Саме тому Європейська комісія вирішила спільно з усіма державами-членами почати юридичний процес проти AstraZeneca», - повідомила вона.

За її словами, кожна доза вакцини має значення, адже кожна доза вакцини рятує життя.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія погодила контракт на форвардні закупівлі вакцини з компанією AstraZeneca 14 серпня 2020 року, він набув чинності 27 серпня. Завдяки цьому контракту країни-члени дістали змогу закупити 300 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 100 мільйонів доз.

Ця угода передбачає також можливість для країн-членів передавати цю вакцину третім країнам із середніми або низькими доходами, або спрямовувати їх в інші країни ЄС.

У січні компанія AstraZeneca оголосила, що зможе поставити на ринок ЄС у першому кварталі меншу кількість доз вакцини, ніж це було передбачено контрактом з Єврокомісією.

Після цього Єврокомісія закликала компанію виявити «громадську та контрактну» відповідальність та поставити до країн ЄС передбачену угодою кількість вакцини.