У США вакцинували понад 40% дорослих

За офіційними даними, понад 40% дорослого населення Сполучених Штатів отримали повний курс вакцинації від COVID-19, і темпи лише нарощуються.

Про це повідомила в інтерв’ю телеканалу MSNBC директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні ми маємо повністю вакцинованих понад 40% населення (США – ред.) віком від 18 років», - зауважила Валенські.

Вона також зауважила, що наразі створені всі можливості для того, щоби охопити імунізацією ще більше людей.

Голова CDC також зазначила, що наразі докладають великих зусиль для досягнення визначеної президентом Байденом нової мети – вакцинувати 70% населення США до 4 липня, Дня незалежності США. Натомість, за її словами, однією з проблем залишається небажання та страх значної частини американців отримувати вакцину.

З цією метою в країні проводиться роз’яснювальна робота щодо безпеки вакцинації, а також взаємодія з місцевими громадами та бізнесом щодо заохочення людей отримувати щеплення.

Як повідомляв Укрінформ, у США затверджені та вживаються ефективні вакцини від COVID-19 трьох виробників: Moderna, Phizer та Johnson & Johnson. Водночас, Сполучені Штати мають на своїй території виробництво вакцини AstraZeneca. Адміністрація Байдена вже оголосила, що відправить близько 60 мільйонів доз цього препарату іншим країнам.

Фото: Belga