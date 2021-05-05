У США вакцинували понад 40% дорослих

У США вакцинували понад 40% дорослих

Укрінформ
За офіційними даними, понад 40% дорослого населення Сполучених Штатів отримали повний курс вакцинації від COVID-19, і темпи лише нарощуються.

Про це повідомила в інтерв’ю телеканалу MSNBC директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні ми маємо повністю вакцинованих понад 40% населення (США – ред.) віком від 18 років», - зауважила Валенські.

Вона також зауважила, що наразі створені всі можливості для того, щоби охопити імунізацією ще більше людей.

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Голова CDC також зазначила, що наразі докладають великих зусиль для досягнення визначеної президентом Байденом нової мети – вакцинувати 70% населення США до 4 липня, Дня незалежності США. Натомість, за її словами, однією з проблем залишається небажання та страх значної частини американців отримувати вакцину.

З цією метою в країні проводиться роз’яснювальна робота щодо безпеки вакцинації, а також взаємодія з місцевими громадами та бізнесом щодо заохочення людей отримувати щеплення.

Як повідомляв Укрінформ, у США затверджені та вживаються ефективні вакцини від COVID-19 трьох виробників: Moderna, Phizer та Johnson & Johnson. Водночас, Сполучені Штати мають на своїй території виробництво вакцини AstraZeneca. Адміністрація Байдена вже оголосила, що відправить близько 60 мільйонів доз цього препарату іншим країнам.

Фото: Belga

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