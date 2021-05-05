Amnesty закликає країни поділитися технологіями виробництва COVID-вакцин

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає найбагатші країни поділитися з менш заможними рецептами та технологіями з виробництва COVID-вакцин.

Про це йдеться у заклику організації, що є в розпорядженні Укрінформу.

«У середньому 7 із 10 громадян країн G7 вважають, що їхні уряди повинні змусити великі фармацевтичні компанії ділитися ноу-хау вакцин. Уряди країн G7 все ще відкидають можливість відмовитися від інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19, незважаючи на широку громадську підтримку», - кажуть правозахисники.

«Народний альянс вакцин» закликає лідерів G7, які щойно провели свою зустріч у Лондоні, підтримати відмову від патентування вакцин.

Громадськість, йдеться у заяві, вважає, що фармацевтичні компанії повинні отримувати справедливу компенсацію за розробку вакцин, але не повинні мати монополію на їх виробництво.

«Громадськість не хоче, щоб великі фармацевтичні компанії мали монополію на вакцини, розроблені здебільшого за державні кошти. Ці вакцини є світовим суспільним благом, яке повинно бути доступним кожному та скрізь. Це є очевидним для громадськості країн G7, але політичні лідери ховають голови в пісок, поки люди гинуть навколо них», - каже Хайді Чоу, старший менеджер з питань кампанії та політики в Global Justice Now.

Понад 100 країн на чолі з Індією та Південною Африкою підтримали в СОТ тимчасову відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19, але ця пропозиція була заблокована країнами, включаючи США, Великобританію, Японію, Канаду та ЄС.

Наразі фармацевтичні компанії відмовляються ділитися своїми ноу-хау з вакцин зі світом. Жодна компанія з успішною вакциною не приєдналася до механізму Світової організації охорони здоров’я COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), яка була створена для сприяння обміну проєктами вакцин та методів лікування.

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Стів Кокберн, керівник відділу економічної та соціальної справедливості в Amnesty International, зауважує: «Уряди G7 мають чіткі зобов'язання щодо прав людини, щоб поставити життя мільйонів людей у ​​всьому світі вище за інтереси фармацевтичних компаній, які вони фінансують. Це було б грубою помилкою та програшем керівництв продовжувати блокувати спільне використання технологій, що рятують життя, і лише слугувало б продовженню величезного болю та страждань, спричинених цією пандемією».

Минулого місяця 175 колишніх світових лідерів та лауреатів Нобелівської премії закликали президента США Джо Байдена підтримати тимчасову відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу.

Дві третини провідних світових епідеміологів попереджають, що продовження поширення вірусу може дозволити вакциностійким штамам вірусу зробити нинішні вакцини неефективними протягом року.

Moderna, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Novovax та Oxford/AstraZeneca отримали мільярди державного фінансування та гарантували попередні замовлення, йдеться у заяві.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 155 025 150 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 242 644 смерті, одужали 132 518 147 осіб.