Канада домовляється із ЄС про «паспорти вакцинації»

Канада має намір домовитися із ЄС та іншими міжнародними союзниками про єдиний підхід до запровадження «паспортів вакцинації» для відновлення міжнародних подорожей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Коли люди почнуть знову подорожувати, можливо, влітку, якщо все піде добре, то нам буде доречно узгодити позицію із міжнародними партнерами стосовно певного типу сертифікату вакцинації. Ми зараз працюємо із союзниками, зокрема Європою, над цим», - сказав Трюдо.

Він додав, що «врешті-решт кожна держава сама вирішує, що очікує від подорожувальників, охочих до неї потрапити». «Ми дуже уважно вивчаємо це питання, сподіваючись об’єднатися із союзниками», - зазначив прем’єр-міністр.

Водночас він наголосив, що зараз не час для подорожей.

«Ми усі сподіваємося, що зможемо протягом наступних місяців повернутися до норми та відновити мандрівки, однак поки цього не досягнуто. Ми досі проходимо третю хвилю. Нам досі необхідно вакцинувати все більше людей та знизити кількість нових інфікувань», - підсумував Трюдо.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадків зараження коронавірусом.

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