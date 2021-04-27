Українські «паспорти вакцинації» узгодять із розробленими у Євросоюзі — МОЗ

Сертифікат про вакцинацію від COVID-19 в Україні впроваджуватимуть після розуміння позиції Європейської комісії і узгодження її з ВООЗ.

Як передає Укрінформ, про це на онлайн зустріч «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19» повідомила генеральний директор директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич.

“Ми тримаємо руку на пульсі й також відстежуємо що відбувається, щоб впровадити в Україні такий цифровий сертифікат і надати можливість нашим громадянам, які пройшли щеплення, так само подорожувати до інших країн. Важливо зауважити, що в цьому цифровому сертифікаті передбачається внесення даних не лише про вакцинацію. Пропозиціями Європейської комісії передбачається внесення даних про результати тестування і про наявність антитіл. Фінальну позицію, як буде виглядати сертифікат всередині нашої країни, ми озвучимо після розуміння позиції Європейської комісії і узгодження її з ВООЗ. Попередньо Європейська комісія говорила, що вони готуються до впровадження такого документу в червні цього року”, - розповіла Карчевич.

Вона нагадала, що зараз існує єдиний чинний документ про вакцинацію, який визнається на міжнародному рівні — міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке передбачено міжнародними медико-санітарними правилами. Воно видається в паперовій формі з печаткою та підписом лікаря і пред'являється при перетині державного кордону.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від COVID-19.

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На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея, яка доставлена в межах глобальної ініціативи COVAX. Станом на 27 квітня в Україні першу дозу вакцини отримали 539 124 людини.

Фото: The Medical Futurist