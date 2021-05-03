Єврокомісія рекомендує дозволити в'їзд COVID-вакцинованим туристам

Єврокомісія рекомендує країнам ЄС дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.

"Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію ЄС з не найнеобхіднішою метою не лише особам, які прибувають з країн з доброю епідеміологічною ситуацією, а й тим, хто отримав усі рекомендовані дози вакцин, дозволених у ЄС. Дозвіл може бути також поширений на вакцини, що завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях", - йдеться у заяві.

У ЄК зазначають, що пропонується надавати такий дозвіл людям, які отримали останню рекомендовану дозу щеплення щонайменше за 14 днів до прибуття.

При цьому порядок перетину кордонів визначатиметься самостійно країнами-членами Євроспільноти.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зареєстровано 153 556 770 випадків COVID-19, зокрема 3 217 786 летальних, одужало 130 907 626 людей.