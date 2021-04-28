У Євросоюзі хочуть до літа запровадити «паспорти вакцинації»

Головним призначенням цифрового зеленого сертифіката вакцинації є забезпечити свободу руху на території ЄС та стабільність Спільного ринку, тож такий інструмент має бути швидко запроваджений вже до літа поточного року.

Про це сьогодні у Брюсселі під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту, яке було присвячено розгляду пропозицій Єврокомісії щодо запровадження «сертифікатів вакцинації», заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Єврокомісія пропонує цей інструмент, який надасть можливість забезпечити свободу руху в Європейському Союзі. Він буде запроваджений та визнаватиметься у всіх країнах-членах, що дозволить громадянам ЄС подорожувати без обмежень або дискримінації, надасть імпульс для економічного розвитку… Ми маємо отримати такий надійний та захищений інструмент що швидше, та запровадити цифрові зелені сертифікати вже до літа», - зауважив єврокомісар.

Він наголосив, що технічна робота із запровадження таких документів та системи для їх опрацювання просувається добре, при цьому Єврокомісія в цій роботі дотримується міжнародних стандартів та двох головних принципів - недискримінації та надійного захисту даних.

Єврокомісар визнав, що на цей час продовжує існувати певна наукова невизначеність щодо особливостей COVID-19, зокрема, щодо тривалості ефекту після вакцинації або набутого імунітету. Тому регуляторні правила мають бути гнучкими для врахування нової наукової інформації. На поточному етапі Єврокомісія пропонує обмежити централізоване застосування цифрових зелених сертифікатах в межах ЄС лише забезпеченням свободи руху, всі інші аспекти їх застосування на цьому етапі мають ухвалюватися на національному рівні.

Рейндерс наголосив, що до літа, очевидно, в умовах пандемії європейцям не вдасться повернутися до «нормальності», тож громадянам ЄС доведеться дотримуватися певних обмежувальних заходів для стримування інфекції.

Як йдеться у роз’ясненні, що оприлюднене на сайті Європарламенту, цифрові зелені сертифікати безкоштовно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді всім громадянам ЄС, а також громадянам третіх країн, які легально знаходяться на території країн-членів. Ці документи міститимуть інформацію щодо вакцинації, проведених тестів або набутого імунітету, а також мінімально необхідні персональні дані, включаючи ім’я та дату народження володаря документу та дату його видання. Ця інформація буде захищена та може бути доступною за допомогою QR-коду, який також використовуватиметься для верифікації автентичності документу та особи його носія.

Сертифікати видаватимуться громадянам ЄС, незалежно від того, чи вони пройшли вакцинацію, або не хочуть її проходити. Окремо наголошується, що запровадження цифрових зелених сертифікатів не передбачає зобов’язання на проходження вакцинації або права особи на таке щеплення. При цьому розробка та реалізації стратегії вакцинації належить до компетенції кожної з країн-членів ЄС.

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Запропоновані регуляторні правила щодо цифрових зелених сертифікатів повною мірою відповідають правовим положенням Шенгенської угоди, тож їх дія розповсюджуватиметься також на асоційовані шенгенські країни – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Єврокомісія окремим рішенням може визначати взаємосумісність сертифікатів вакцинації, що видаватимуться третіми країнами, за умови дотримання такими країнами міжнародних стандартів та рекомендацій ВООЗ у цій сфері, а також взаємосумісності таких документів із цифровими зеленими сертифікатами, що видаватимуться в ЄС.

Як зазначається, правові положення про цифровий зелений сертифікат є тимчасовими, і мають бути скасовані після того, як ВООЗ оголосить про завершення міжнародної надзвичайної ситуації, що пов’язана із COVID-19.

Як повідомлялося, раніше Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив про те, що Євросоюз планує з 15 червня поточного року ввести у дію цифрові сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набуття імунітету проти коронавірусу.