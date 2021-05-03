Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 153,5 мільйона

У світі станом на ранок 3 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 153 504 600.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

При цьому 130 841 736 осіб одужали, 3 216 577 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 180 441). Померли унаслідок пандемії в цій країні 591 062 осіб.

На другому місці Індія – 19 925 604 інфікованих, померли 218 959 осіб. На третьому місці Бразилія з 14 754 910 випадками хвороби, серед яких летальних випадків – 407 775.