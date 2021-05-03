Японські вчені зняли на камеру, як COVID-19 убиває клітини

Японським науковцям удалося за допомогою камери надвисокої роздільної здатності отримати знімки клітин, заражених коронавірусом.

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

Група дослідників Осакського університету і NHK провели спільний експеримент, у якому використовувався оптичний мікроскоп, оснащений камерою з роздільною здатністю 8K.

«На знімках видно, як культивовані клітини тварин починають деформуватися через чотири години після того, як у них було введено коронавірус. Пізніше відбувається розпад цих клітин», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що при збільшенні зображень всередині заражених клітин можна розгледіти білі зернисті структури. За словами дослідників, це явище може бути пов'язане з процесом зараження або з відтворенням вірусу всередині клітин.

За словами ад'юнкт-професорки Накаями Емі, отримані зображення можуть допомогти в оцінці ефективності медичних препаратів, що розробляються для лікування коронавірусних інфекцій.

Фото: Getty Images