У Британії людям 50+ запропонують третю дозу COVID-вакцини

У Великій Британії восени запропонують щепитися третьою дозою вакцини від коронавірусу жителям королівства віком старше 50 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що такий крок влада вирішила здійснити з метою цілковитого викорінення загрози коронавірусу на території країни до різдвяних свят.

Як повідомляють джерела, впоратися з COVID-19 планують двома шляхами, один із яких, зокрема, полягає в імунізації британців третьою дозою вакцин від коронавірусу, що застосовуються в країні: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca чи Moderna.

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Також британські науковці розглядають варіант модифікації існуючих вакцин, щоб вони могли ефективно боротися з новими варіантами коронавірусу.

Зокрема, вважається, що нинішні вакцини гарно працюють з британським штамом коронавірусу, але слабші в боротьбі з південноафриканським варіантом COVID-19.

Раніше повідомлялося, що голова уряду Великої Британії Борис Джонсон попередив жителів країни про третю COVID-хвилю з Європи.

Джонсон заявив, що Британії не слід «плекати ілюзій», зазначивши, що його країна теж відчує наслідки зростання захворюваності на континенті.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадків зараження коронавірусом.