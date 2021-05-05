У Британії людям 50+ запропонують третю дозу COVID-вакцини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що такий крок влада вирішила здійснити з метою цілковитого викорінення загрози коронавірусу на території країни до різдвяних свят.
Як повідомляють джерела, впоратися з COVID-19 планують двома шляхами, один із яких, зокрема, полягає в імунізації британців третьою дозою вакцин від коронавірусу, що застосовуються в країні: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca чи Moderna.
Також британські науковці розглядають варіант модифікації існуючих вакцин, щоб вони могли ефективно боротися з новими варіантами коронавірусу.
Зокрема, вважається, що нинішні вакцини гарно працюють з британським штамом коронавірусу, але слабші в боротьбі з південноафриканським варіантом COVID-19.
Раніше повідомлялося, що голова уряду Великої Британії Борис Джонсон попередив жителів країни про третю COVID-хвилю з Європи.
Джонсон заявив, що Британії не слід «плекати ілюзій», зазначивши, що його країна теж відчує наслідки зростання захворюваності на континенті.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадків зараження коронавірусом.