Іран випробував на людях власну COVID-вакцину
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на IRNA.
Вакцина від COVID-19 названа на честь загиблого торік провідного іранського фізика-атомника Мохсена Фахрізаде. Його син виступив добровольцем для тестування препарату, пише агентство.
16 березня Іран розпочав першу фазу клінічних випробувань «Фахра», розроблену в дослідному центрі нових технологій при Міністерстві оборони Ірану, який раніше очолював Фахрізаде.
Як повідомлялося, вчений був убитий 27 листопада біля Тегерана. Автівку провідного іранського фізика-ядерника розстріляли із застосуванням супутникового наведення, штучного інтелекту й технології розпізнавання облич.
Поки ніхто офіційно не взяв на себе відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу роль в іранській ядерній програмі.
За даними Worldometer, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 241 145 смертей, одужали 132 455 918 осіб.
Фото: IRNA