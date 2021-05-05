Іран випробував на людях власну COVID-вакцину

Іран оголосив про успішне випробування на людях вакцини від коронавірусу «Фахра» власного виробництва.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на IRNA.

Вакцина від COVID-19 названа на честь загиблого торік провідного іранського фізика-атомника Мохсена Фахрізаде. Його син виступив добровольцем для тестування препарату, пише агентство.

16 березня Іран розпочав першу фазу клінічних випробувань «Фахра», розроблену в дослідному центрі нових технологій при Міністерстві оборони Ірану, який раніше очолював Фахрізаде.

Як повідомлялося, вчений був убитий 27 листопада біля Тегерана. Автівку провідного іранського фізика-ядерника розстріляли із застосуванням супутникового наведення, штучного інтелекту й технології розпізнавання облич.

Поки ніхто офіційно не взяв на себе відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу роль в іранській ядерній програмі.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 5 травня зафіксували 154 981 439 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 241 145 смертей, одужали 132 455 918 осіб.

Фото: IRNA