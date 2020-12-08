Фізика-ядерника в Ірані застрелили з кулемета, яким керували з супутника — ЗМІ

Автівку провідного іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде розстріляли із застосуванням супутникового наведення, штучного інтелекту й технології розпізнавання облич.

Як передає Укрінформ із посиланням на CNN, про це пишуть іранські ЗМІ, які оприлюднили нові подробиці вбивства вченого.

Офіційний представник Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Рамазан Шаріф заявив, що для скоєння вбивства був використаний «сучасний електронний інструмент, яким керували за допомогою супутникового пристрою».

Заступник головнокомандувача ККВІР Сардар Алі Фадаві розповів, що вбивство Фахрізаде сталося із застосуванням штучного інтелекту та технології розпізнавання облич. За словами Фадаві, нас місці злочину не було жодного з нападників: кулемет, яким керували через супутник, зміг розпізнати обличчя Фахрізаде і цілився в нього.

Як повідомлялося, 27 листопада провідного вченого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді, який очолював дослідний центр нових технологій і вважався одним з «батьків» ядерної програми Ірану, було убито біля Тегерана. Поки ніхто офіційно не взяв відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу ​​роль в іранській ядерній програмі.