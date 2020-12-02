Вбивство вченого-ядерника в Ірані: Ізраїль і США посилюють координацію

Армії Ізраїлю та США посилюють координацію через ймовірну агресію зі сторони Ірану після вбивства ядерника Мохсена Фахрізаде.

Через це ізраїльська та американська армії посилюють координацію у сфері раннього виявлення ракетних запусків, повідомляє Укрінформ з посиланням на Haaretz.

В Ізраїлі очікують, що вже у грудні 2020 року Іран може відповісти на вбивство ядерника Мохсена Фахрізаде, завдавши ударів по їхніх військових об'єктах у регіоні.

Видання пише, що вище керівництво Армії оборони Ізраїлю зустрілося з колегами з Центрального командування Сполучених Штатів. Сторони обговорили зміцнення зв'язків між збройними силами обох країн.

Як повідомлялося, 27 листопада провідного вченого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді, який очолював дослідний центр нових технологій і вважався одним з «батьків» ядерної програми Ірану, було убито біля Тегерана. Поки ніхто офіційно не взяв відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу ​​роль в іранській ядерній програмі.