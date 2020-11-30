В Ірані повідомили подробиці вбивства вченого-ядерника

Тегеран покладає відповідальність за вбивство іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде на Ізраїль та іранську закордонну Організацію моджахедів іранського народу.

Як передає Укрінформ, про це інформує AFP.

Секретар Вищої ради безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що «операція була дуже складною, здійснювалася з використанням електронних пристроїв, а на місці події нікого не було».

«Організація моджахедів іранського народу безумовно причетна до цього, поряд з сіоністським режимом та Моссадом», — сказав Шамхані, маючи на увазі уряд Ізраїлю та ізраїльську розвідку.

Як зазначається, напад було скоєно за допомогою «дистанційно керованого автоматичного кулемета», встановленого на автомобілі-пікапі.

Мохсен Фахрізаде загинув після того, як невідомі обстріляли його автомобіль та охорону. Напад стався на дорозі на околицях Тегерану.

Фахрізаде керував Організацією з досліджень та інновацій при Міністерстві оборони Ірану.

Як повідомлялося, 27 листопада провідного вченого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді, який очолював дослідний центр нових технологій і вважався одним з «батьків» ядерної програми Ірану, було убито біля Тегерана. Поки ніхто офіційно не взяв відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу ​​роль в іранській ядерній програмі.