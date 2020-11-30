В Ірані повідомили подробиці вбивства вченого-ядерника
Як передає Укрінформ, про це інформує AFP.
Секретар Вищої ради безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що «операція була дуже складною, здійснювалася з використанням електронних пристроїв, а на місці події нікого не було».
«Організація моджахедів іранського народу безумовно причетна до цього, поряд з сіоністським режимом та Моссадом», — сказав Шамхані, маючи на увазі уряд Ізраїлю та ізраїльську розвідку.
Як зазначається, напад було скоєно за допомогою «дистанційно керованого автоматичного кулемета», встановленого на автомобілі-пікапі.
Мохсен Фахрізаде загинув після того, як невідомі обстріляли його автомобіль та охорону. Напад стався на дорозі на околицях Тегерану.
Фахрізаде керував Організацією з досліджень та інновацій при Міністерстві оборони Ірану.
Як повідомлялося, 27 листопада провідного вченого-ядерника Ірану Мохсена Фахрізаде-Махаваді, який очолював дослідний центр нових технологій і вважався одним з «батьків» ядерної програми Ірану, було убито біля Тегерана. Поки ніхто офіційно не взяв відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, оскільки прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху раніше виявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу роль в іранській ядерній програмі.