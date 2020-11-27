Під Тегераном загинув творець іранської ядерної програми

Провідний учений-ядерник Ірану Мохсен Фахрізаде-Махаваді був вбитий у п'ятницю поблизу Тегерана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Фахрізаде очолював дослідницький центр нових технологій і вважався одним із «батьків» ядерної програми Ірану.

В іранському уряді розповіли, що «озброєні терористичні елементи» напали на машину, в якій був Фахрізаде. Під час збройної сутички між його охоронцями і нападниками він отримав серйозні поранення, вченого доставили до лікарні, де він і помер від отриманих поранень.

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Іранські ЗМІ зазначають, що «терористи підірвали автомобіль, перш ніж стріляти в машину Фахрізаде».

Наразі ніхто офіційно не взяв відповідальність за це вбивство, проте в Ірані вважають, що його організатором є Ізраїль, бо ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньяху раніше проявляв особливий інтерес до Фахрізаде через його важливу роль у іранській ядерній програмі.

Як відомо, 8 травня 2019 року іранський уряд заявив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США. А вже 5 січня 2020 року Іран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року.