Штати попередили Ізраїль, що можуть завдати удару по Ірану – ЗМІ

Сили оборони Ізраїлю протягом останніх тижнів отримали вказівку від Вашингтона підготуватися до можливого військового удару США по Ірану до того, як президент Дональд Трамп залишить свою посаду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За словами джерел, заходи, які може вжити ізраїльська армія, пов'язані з можливим ударом Ірану у відповідь по Ізраїлю безпосередньо або через сили, які перебувають у Сирії, Секторі Газа та Лівані.

Зазначається, що ізраїльський уряд проінструктував армію щодо готовності "не через якісь розвідувальні дані та оцінки", що Трамп завдасть такого удару, а через "дуже чуттєвий період" до інавгурації Джо Байдена 20 січня.

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В Ізраїлі очікують попередження від Білого дому в разі завдання удару по Ірану. Однак, як пише видання, Ізраїль занепокоєний, що не матиме достатньо часу для підготовки до іранської відповіді. Тому армія вже почала враховувати, що такий сценарій можливий.

Як повідомляв Укрінформ, раніше The New York Times з посиланням на чотири джерела, серед яких чинні та колишні представники влади, писало, що Трамп розглядав можливість удару по одному з ядерних об'єктів Ірану - заводу в місті Натанз. Однак його відмовили радники.

Це відбулося в ході однієї з нарад в овальному кабінеті після того, як міжнародні інспектори повідомили про «значне збільшення запасів ядерних матеріалів» в Ірані.

За інформацією джерел видання, старші радники, серед яких були віцепрезидент США Майк Пенс, держсекретар Майк Помпео, в.о. глави Пентагону Крістофер Міллер і голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, відмовляли Трампа від цієї ідеї. Вони попередили, що це «може легко перерости в ширший конфлікт в останні тижні його президентства».

Як повідомляв Укрінформ, після виходу США з Іранської ядерної угоди адміністрація Дональда Трампа поновила та ввела додаткові санкції проти режиму в Тегерані.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), уранові запаси Тегерана в 12 разів перевищують дозволені ядерною угодою, з якої Вашингтон вийшов у 2018 році.