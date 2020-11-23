Нетаньягу закликає не повертатися до ядерної угоди з Іраном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що, зокрема, США не можна повертатися до ядерної угоди 2015 року з Іраном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Не повинно бути повернення до попередньої ядерної угоди. Ми маємо дотримуватися безкомпромісної політики, щоб гарантувати, що Іран не розвине ядерну зброю», - сказав Нетаньягу в посланні обраному президенту США Джо Байдену.

Байден, який вступає на посаду 20 січня, заявив, що він приєднається до угоди, якщо Тегеран першим відновить суворе дотримання договору і працюватиме з союзниками, «щоб зміцнити та розширити його, і водночас протистояти іншій дестабілізаційній діяльності Ірану».

Угода, якої світові держави досягли з Іраном 2015 року, була спрямована на обмеження ядерної програми Тегерану. Однак угода, від якої чинний президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, не обмежувала програму Ірану щодо балістичних ракет або підтримки ним ополченців в Іраку, Лівані, Сирії та Ємені, що неприйнятно для політики Вашингтона на Близькому Сході.