Байден визначився з майбутнім держсекретарем і радником з питань нацбезпеки - NYT

Байден визначився з майбутнім держсекретарем і радником з питань нацбезпеки - NYT

Укрінформ
Демократ Джо Байден, який був визнаний переможцем президентських виборів у США, готовий уже скоро оголосити номінантів на посади глави Державного департаменту та радника Білого дому з питань національної безпеки в новій адміністрації.

Як повідомляє The New York Times, ці дві посади є ключовими у формуванні зовнішньої політики США, передає Укрінформ.

«Очікується, що Ентоні Блінкен, прибічник глобальних союзів і один із найближчих радників Джо Байдена, буде номінований на посаду державного секретаря США», - зазначає видання.

Фото: Ентоні Блінкен (ліворуч), Джейк Салліван (праворуч)

При цьому підкреслюється, що новому главі Держдепу доведеться докладати зусиль, щоби «об'єднати скептично налаштованих міжнародних партнерів у новому протистоянні з Китаєм».

Блінкен, який раніше обіймав посаду заступника держсекретаря США, послідовно критикував агресію Росії та виступав за надання Україні летального озброєння.

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Водночас, повідомляється, що Джо Байден має намір призначити на іншу впливову посаду, радника з питань національної безпеки, свого давнього помічника Джейка Саллівана.

Разом Ентоні Блінкен і Джейк Салліван, які перебувають у дружніх стосунках та мають спільний світогляд, були опорою Джо Байдена в питаннях зовнішньої політики під час його кампанії на виборах президента США.

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