Байден визначився з майбутнім держсекретарем і радником з питань нацбезпеки - NYT

Демократ Джо Байден, який був визнаний переможцем президентських виборів у США, готовий уже скоро оголосити номінантів на посади глави Державного департаменту та радника Білого дому з питань національної безпеки в новій адміністрації.

Як повідомляє The New York Times, ці дві посади є ключовими у формуванні зовнішньої політики США, передає Укрінформ.

«Очікується, що Ентоні Блінкен, прибічник глобальних союзів і один із найближчих радників Джо Байдена, буде номінований на посаду державного секретаря США», - зазначає видання.

Фото: Ентоні Блінкен (ліворуч), Джейк Салліван (праворуч)

При цьому підкреслюється, що новому главі Держдепу доведеться докладати зусиль, щоби «об'єднати скептично налаштованих міжнародних партнерів у новому протистоянні з Китаєм».

Блінкен, який раніше обіймав посаду заступника держсекретаря США, послідовно критикував агресію Росії та виступав за надання Україні летального озброєння.

Водночас, повідомляється, що Джо Байден має намір призначити на іншу впливову посаду, радника з питань національної безпеки, свого давнього помічника Джейка Саллівана.

Разом Ентоні Блінкен і Джейк Салліван, які перебувають у дружніх стосунках та мають спільний світогляд, були опорою Джо Байдена в питаннях зовнішньої політики під час його кампанії на виборах президента США.