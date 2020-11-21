Від Трампа відвертаються впливові республіканці – ЗМІ

Від Трампа відвертаються впливові республіканці – ЗМІ

Укрінформ
Все більше консервативних республіканців відвертаються від президента Трампа та його юридичної команди через «небезпечні» спроби нинішнього очільника Білого дому поширити теорії змови та оскаржити результати виборів.

Про це йдеться в повідомленні в п’ятницю центрального американського видання The Hill, передає Укрінформ.

«Законодавці Республіканської партії, консервативні юристи та впливові представники ЗМІ правого толку заявляють, що настав час для юридичної групи (Трампа – ред.) або підтримати доказами звинувачення у шахрайстві, або визнати перемогу обраного президента Джо Байдена»,- зазначається в повідомленні.

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При цьому наводиться цілий список впливових осіб, які ще недавно підтримували Трампа – від сенатора Бена Сассе до ведучого Fox News Такера Карлсона. У цьому ж контексті згадуються імена сенаторів Джоні Ернста, Тома Коттона, Мітта Ромні, ексглави Республіканського національного комітету Марка Брейдена та інших впливових республіканців.

Переломним моментом для багатьох однопартійців Трампа стала пресконференція в четвер за участі особистих юристів Трампа Руді Джуліані та Сідні Пауелл. Вони спробували поширити чергову теорію змови, що начебто про-комуністичні країни, зокрема, Венесуела, отримали доступ до машин голосування, щоби перекинути голоси за Трампа на користь Байдену.

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При цьому юристи не звернулися з відповідним позовом до суду, але також не надали жодних доказів на підтвердження своїх слів.

Нагадаємо: вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів.

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