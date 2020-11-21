Від Трампа відвертаються впливові республіканці – ЗМІ

Все більше консервативних республіканців відвертаються від президента Трампа та його юридичної команди через «небезпечні» спроби нинішнього очільника Білого дому поширити теорії змови та оскаржити результати виборів.

Про це йдеться в повідомленні в п’ятницю центрального американського видання The Hill, передає Укрінформ.

«Законодавці Республіканської партії, консервативні юристи та впливові представники ЗМІ правого толку заявляють, що настав час для юридичної групи (Трампа – ред.) або підтримати доказами звинувачення у шахрайстві, або визнати перемогу обраного президента Джо Байдена»,- зазначається в повідомленні.

При цьому наводиться цілий список впливових осіб, які ще недавно підтримували Трампа – від сенатора Бена Сассе до ведучого Fox News Такера Карлсона. У цьому ж контексті згадуються імена сенаторів Джоні Ернста, Тома Коттона, Мітта Ромні, ексглави Республіканського національного комітету Марка Брейдена та інших впливових республіканців.

Переломним моментом для багатьох однопартійців Трампа стала пресконференція в четвер за участі особистих юристів Трампа Руді Джуліані та Сідні Пауелл. Вони спробували поширити чергову теорію змови, що начебто про-комуністичні країни, зокрема, Венесуела, отримали доступ до машин голосування, щоби перекинути голоси за Трампа на користь Байдену.

При цьому юристи не звернулися з відповідним позовом до суду, але також не надали жодних доказів на підтвердження своїх слів.

Нагадаємо: вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів.