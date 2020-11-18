Для Байдена почали проводити брифінги з питань нацбезпеки – ЗМІ

Проголошений переможцем на виборах президента США демократ Джо Байден почав отримувати доповіді з питань національної безпеки від фахових експертів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на анонімного представника перехідної адміністрації Байдена, передає Укрінформ.

«Для обраного президента Джо Байдена команда експертів у дипломатичній, розвідувальній та оборонній сферах організувала доповідь з питань національної безпеки у Вілмінгтоні, штат Делавер», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що обговорюється стан готовності відповідних структур та відомств відразу після інавгурації нового президента. При цьому вказується, що це не є офіційним брифінгом з боку представників чинного уряду США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заперечує перемогу Джо Байдена на президентських виборах, попри те, що той набрав значно більше необхідних 270 голосів вибірників. Команда юристів Республіканської партії ініціює численні позови у різних штатах з вимогою перерахунку голосів, а сам Трамп забороняє своїй адміністрації робити будь-які кроки, що зазвичай здійснюються для передачі влади обраному президентові.